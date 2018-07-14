YAKUP Emre T.'nin kullandığı 07 LD 514 plakalı motosiklet, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünde devrilerek yaklaşık 10 metre sürüklenmesi sonucu park halindeki otomobilin altına girdi. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yakup Emre T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Motosiklet kaydı ölümden döndü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kayarak park halindeki otomobilin altına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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