Miniklerden Sosyal Market'e yardım

MANAVGAT Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Sosyal Market'e eşya ve kıyafet yardımında bulundu. 'Değerler Eğitimi' kapsamında çocuklarda yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla kullanılabilir eşyalar hazırlandı. Çocuklar evlerinde aileleriyle birlikte hazırladıkları poşetleri Sosyal Market çalışanlarına teslim etti. Sosyal Market çalışanları, miniklere sistemin işleyişi hakkında bilgi de verdi. Ziyaret sonunda, öğrenciler ve öğretmenler projenin anısına fotoğraf çektirdi.