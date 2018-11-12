MATSO istedi hesaplama değişti

MATSO, üyelerden gelen Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanmasıyla ilgili sorun ve talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletmişti. Bu girişimlerden olumlu haber geldi. Konuyla ilgili değişiklik yapıldı ve bu değişiklik 20 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Yönetmeliği ile yasalaştı.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, değişiklikle ilgili memnuniyetini dile getirerek, "İmar barışı gündeme geldiği günden bu yana konuya olumlu yaklaşmıştık. Odamız bu alanda toplantılar da yaptı. Geniş katılım oldu. Üyelerimiz, vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Bu toplantılar sonunda talepler gelmişti. Sıkıntıları dile getirdiler. Biz bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, TOBB'a ilettik ve sonuç aldık. Daha önceki yönetmelikte örneğin 51 bin metrekare alan var, bunun 50 bin metrekaresi yasalara uygun yapılmış, bin metre karesi yasalara uygun değil. Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek bedel 51 bin metrekare üzerinden hesaplanıyordu. Bizim talebimiz sonucu bu değişti, yasalaştı yeni yönetmelikle. Yeni hesaplamada sadece kaçak olan bin metrekare için ödeme yapılacak. Yasal olan 50 bin metrekare için ödeme yapılmayacak. Üyemiz daha az ödeyecek. Üyelerimiz maddi bir yükten kurtuldu. Özellikle önceki yönetmelikle turizm sektörüne büyük bir maddi yük biniyordu. Yeni yönetmelik sektörü rahatlatacak. İmar barışı ile herkes kazanacak" dedi.

Süreci mümkün olduğu kadar hızlı ve yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Boztaş, "Taleplerimiz karşılık buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Tevfik Altınay'a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz bu önemli sonuç için" diye konuştu.