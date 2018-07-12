Manavgat’ta festival coşkusu

FESTİVAL için gelen motosiklet tutkunları kayıt ve akreditasyon işlemlerinin ardından kamp alanına çadırlarını kurdular. Festivalin ilk gününde Türkiye genelinden ve yurt dışından gelen 100’ün üzerinde motosiklet kulübünden 5 bin civarında motosikletçi kayıt yaptırdı. Giriş ve kayıt işlemleri festival süresince devam edeceği belirtildi.

FESTİVAL ALANI İLK GÜNDEN DOLDU

Muhteşem manzarası, denize yakınlığı ve Manavgat Irmağı’nın kenarındaki konumu ile 64 dönümlük alan, festivalin ilk gününde tamamen doldu. Festivale Türkiye’nin her yerinden ve Sırbistan, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, İsveç’ten gelen çok sayıda motosikletci katıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, festivale katılıp çadır kuran motosikletçileri gezerek iyi eğlenceler diledi. Festival süresince alanda çeşitli yarışmalar, turnuvalar, geziler ve aktiviteler yapılacak.

HALUK LEVENT SAHNE ALACAK

Festival kapsamında bu akşam Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent sahne alacak. Yarın akşam Manuş Baba, cumartesi günü ise Gripin festivalcilerle buluşacak.