Manavgat'ta kırmızı alarm teyakkuzu

ANTALYA genelinde yağış nedeniyle kırmızı alarm verilmesinin ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla ilçede kriz masası oluşturuldu. Dün gece Manavgat Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT ve itfaiye ekipleri, Manavgat Belediyesi'ne ait Fen İşleri şantiyesinde bir araya gelerek teyakkuza geçti. Başkan Şükrü Sözen'in önderliğindeki kriz masasında gece boyunca belediye başkan yardımcıları Levent Ardıç ve İsmail Hakkı Ödevoğlu ekiplerin başında nöbet tuttu. Gece boyunca yağış nedeniyle olumsuzluk yaşanmadı.



Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Antalya Valiliğimizden yapılan kırmızı alarm açıklaması üzerine tüm birimlerimizle seferber olarak gece boyunca nöbet tuttuk. Fen İşleri Müdürlüğü şantiyemize ASAT ve itfaiye ekiplerimiz de gelerek bizlere destek verdi. Gece boyunca halkımızın canını, malını korumak amacıyla bizlerle birlikte nöbet tutan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yağışların beklenilenin altında olması ve büyük hasar oluşmaması en büyük tesellimiz ve sevincimizdir. Tüm Antalya ve Manavgat halkımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.