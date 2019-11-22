Manavgat'ta iş forumu

MANAVGAT- Letonya İş Forumu'na, Kaymakam Mustafa Yiğit, Letonya Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, Manavgat Belediye Başkan Vekili Erşan Özden, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, Letonya Fahri Konsolosu Sayın Nurkan Şaşmaz, MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, oda ve sivil toplum kuruluşları başkanları, Manavgat ve Letonyalı iş insanları katıldı.

Kaymakam Yiğit, forumda yaptığı konuşmada, Letonya- Türkiye ilişkilerinin tarihi bir geçmişi olduğunu belirterek, bu iş forumu ve ikili iş görüşmelerin ardından amacına uygun olarak daha güçleneceğini belirtti.Letonya Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts ise MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'a, Manavgat- Letonya ilişkileri ve ticaretini geliştirmek için gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etti. Elferts, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini kaydetti.MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ise MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın rahatsızlığından dolayı organizasyona katılmadığını söyledi. 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Letonya'ya iş gezisi düzenlediklerini anlatan Arslan, "Ziyaretimiz son derece olumlu bir havada geçmişti. Manavgat- Letonya ticaret hacmimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.Manavgat'ın 4 milyona yakın turisti ağırlayan, 4 milyar doları aşan turizm gelirine sahip olduğunu belirten Arslan, "250 bini aşan yatak kapasitemiz var. Manavgat, Dünya Turizm Örgütünün hazırladığı raporlarda, 54 ülkenin 31'inden daha fazla turizm gelirine sahip. 2010 yılında Manavgat'a Letonya'dan yaklaşık 7 bin 176 kişi tatil için geldi. 2019 Ocak-Ekim döneminde yaklaşık yüzde 181,3 artarak yaklaşık 20 bin Leton turistin tatil yaptı" dedi.Manavgat'ta diğer önemli sektörün de tarım olduğunu anlatan Arslan, “423 bin 360 dekar tarım arazimiz var. Türkiye, Letonya'ya 2017 yılında 127 ve 2018 yılında 125 milyon dolar ihracat yaptı. Letonya'dan da 2017 yılında 141, 2018 yılında 165 milyon dolarlık ithalat yaptı. Letonya'ya 2017 yılında sadece Manavgat'tan 21 bin 52 dolarlık domates ihracatı olmuş. 2018 yılında Letonya ile ihracatımız yok, beklentimiz karşılıklı olarak ihracatımızın da gelişmesi yönündedir" dedi.Manavgat'ın 2013 yılında ihracata başladığını, 2018 yılında 15 milyon 580 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Şükrü Arslan, "Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tarım ve turizmde büyümek istiyoruz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından heyet arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.