Manavgat'ta Cumhur İttifakı değerlendirme toplantısı

MANAVGAT'ta Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimi için bugüne kadar yapılan çalışmalar için değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Belediye Başkan Adayı AK Partili Hasan Öz, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, MHP İlçe Başkanı Nooman Enhoş, Manavgat Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Rehber, belediye meclis üyesi adayları, her iki partinin yönetim kademeleri, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri katıldı.



'CUMHUR İTTİFAKINI TARİH YAZACAK'



Milletvekili İbrahim Aydın, Cumhur İttifakı'nın çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, "Bundan 100 sene sonraki tarih kitaplarında Cumhur İttifakı anlatılacak. Cumhur İttifakı'nı tarih yazacak. Milletin bekası ve geleceği söz konusu olduğunda, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından AK Parti ve MHP'nin bütün çıkarlarını bir kenara koyarak nasıl bir araya geldiği yazılacak. Bugün bunu biz sahadaki çalışmalarımızda çok net görüyoruz. Aslında her iki partinin mensupları birbiriyle zaten et ve tırnak gibiydi, şimdi Cumhur İttifakı'yla bu birliktelik daha da pekişti" dedi.



'CUMHUR İTTİFAKI HASBİ İTTİFAKTIR'



Toplantıda konuşan Cumhur İttifakı'nın Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, Cumhur İttifakı'nın önemine işaret ederek, "Cumhur İttifakı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif alarak milletin bekasını korumak için kurulan bir ittifaktır. Cumhur İttifakı hesabi bir ittifak değil, hasbi bir ittifaktır. Kardeşliğimizin en güzel şekilde ifadesidir. Bunu da sahadaki çalışmalarımızda görüyoruz" diye konuştu.



'SIKILMADIK EL, GİRİLMEDİK GÖNÜL KALMAYACAK'



Hasan Öz, adaylığının açıklanmasından bugüne kadar geçen sürede yaptıkları çalışmalarla planladıkları kampanyada çalışmalara aralıksız devam ettiklerini anlattı. Yapılan çalışmalarda kampanyanın ilk evresinin hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Öz, şöyle dedi: "Yaptığımız kampanya planlaması çerçevesinde seçim koordinasyon merkezimizin açılışının hemen ardından çalışmalara başladık. Yaptığımız planlamalar ve kampanyamız hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyorum. Bu süre zarfında sahada hem AK Partili hem de MHP'li arkadaşlarımız, kardeşlerimiz canla başla çalıştı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kırsal mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Manavgat'ta kent merkezinde ve köylerde sıkışmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. 8 Mart tarihinde proje tanıtım toplantısını yapacağız. Proje tanıtım toplantımızda Manavgat Belediyesi'ni kazanmamızın ardından bizim yapacağımız çalışmaları ayrıntılı şekilde anlatacağız. Toplantıda ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve hükümetimizin Manavgat'ta yapacağı projeler vatandaşlarımıza sunulacak."