Manavgat Belediyesi'nde duygusal meclis

MANAVGAT Belediyesi 2014-2019 hizmet döneminin son meclis toplantısını Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yönettiği oturumda gerçekleştirdi. Side Ek Hizmet Binası'nda yapılan mart ayı meclis toplantısında 9. gündem maddesi olarak verilen önergede Kısalar Mahallesi'ndeki Merkez Sokak adının, 13 Ekim 1997'de Hakkari'de şehit düşen Harun Reşit Yarar olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Başkan Şükrü Sözen, meclisin açılışında duygusal bir konuşma yaptı. Başkan Sözen, tüm meclis üyelerine son toplantıya katıldıkları için teşekkür ederken, katılmayanlara da sitem etti.

SÖZEN TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Sözen, "Sorumluluğunuzun bilincinde olarak bu son meclisimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir kardeşiniz olarak 5 yılı taşıdığım yol arkadaşlarım olarak samimiyetimle bu süredeki dostluğunuzdan, Manavgat'ın sorunlarına sahip çıkmanızdan o güzel duruşunuzdan dolayı teşekkür ediyor, minnetlerimi ifade ediyorum. Türkiye'nin birçok yerine örnek teşkil edecek şekilde dostluk, kardeşlik çerçevesinde siyaset dilini, siyaset adabını iyi kullanarak, birbirimizi üzmeden, rencide etmeden, ayrı düşündüğümüz ortamlarda bile seviyeyi bozmadan sizlerle çalışmak benim için hakikaten gurur kaynağı oldu. En az benim kadar Manavgat'a inanan, seven, sorumluluk hisseden sizin gibi arkadaşlarla çalışmak benim dönemlerimin en büyük şansı oldu. Bu süreçleri hep seviyeli götürdük. Türkiye genelindeki tartışmalı meclisleri izliyoruz. Allah'a şükür ki hepimiz sevgi, saygı çerçevesinde, bu makamın değerinin bilincinde olarak, seviyeli bir şekilde bu 5 yılı tamamladık. Allah neye müsaade eder, kime müsaade eder önümüzdeki süreçler bunu ortaya çıkartacaktır. Bugüne kadar verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Dönemin son meclisini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Sözen, şöyle dedi: "Çok özel sebepleri olan arkadaşları tenzih ediyorum, 5 yılın paylaşılmışlığının nihayetindeki son mecliste tüm meclis üyelerimizi burada gönlüm görmek isterdim. 5 yıldır verdiğimiz emeğe saygı itibariyle gönlüm isterdi ki bütün arkadaşlarımızı kucaklayarak bu son meclisi bitirmemiz, toplu bir görüntü vermemiz. Birbirimize helallik vermemiz ve birbirimizden helallik almamız benim son derece önemsediğim, hayal ettiğim bir duruştu. Ama maalesef bugün birçok arkadaşımız eksik. Gelmeyen arkadaşlarımın herkesin vicdanında ve belediyenin kayıtlarında da olmasını istiyorum. Hepinizin burada emeği var. Manavgat Belediyesi'nde yol arkadaşlığı sürecinde her birinizin emeği var. Her bir meclis üyemiz, her zaman faal bir meclis üyesi gibi, her zaman Manavgat Belediyesi'nden her konuda, aynı rahatlıkla, destek alabileceğini söylemek istiyorum. Manavgat Belediyesi'ni eviniz olarak bilmenizi istiyorum." Toplantıda meclis üyeleri de söz alarak, iyi dilek ve düşüncelerini ilettikten sonra meclis üyeleri ve Başkan Şükrü Sözen, belediyenin önünde ve meclis salonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.