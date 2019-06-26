Manavgat'a ablasını ziyarete geldi, kayboldu!

TEKİRDAĞ'IN Hayrabolu ilçesinde ailesiyle oturan Selçuk Uruk, geçen cuma günü annesiyle Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde oturan ablasını ziyarete geldi. Cuma gecesi rahatsızlanan ve tutarsız davranışlar sergileyen Selçuk Uruk, sabaha karşı durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekibi ve eniştesi İbrahim Gündüz tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından sakinleştirici iğne yapılan ve ilaç verilen Selçuk Uruk'u, eniştesi pazartesi günü psikiyatriste götürdü. Şizofreni teşhisi konulan ve ilaç verilen Selçuk Uruk, dün sabaha karşı Ilıca'daki ablası ve eniştesinin evinden, herkes uyuduğu sırada ayrıldı. Selçuk Uruk'un hayatından endişe eden yakınları, otogar ve gidebileceği her yere bakmasına rağmen sonuç alamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

'ÇOK SIKINTILARIM VAR, YANIYORUM'

Enişte İbrahim Gündüz, kayınbiraderini cuma akşamı havalimanından alarak Ilıca'ya getirdiğini belirterek, "Döner dükkanım var. İbrahim yemek yedi ve dinlenmesi için eve gitti. 1 saat sonra iş yerine geldi ve 'Sosyal medyada fotoğraf paylaşmamız lazım, fotoğraf istiyorlar' dedi. Eli ayağı titrer vaziyette panik halde görünce biz de fotoğraf çektirdik. Bir süre sonra eve gittik. Sabah 4 civarı 'Çok sıkıntılarım var, yanıyorum, cehennemde yanıyorum' diyerek kendini evden dışarı attı" dedi.

'SİZİN KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİZİ DÜŞÜNEBİLİR'

Gece yaşadıkları sıkıntılar artınca jandarmayı çağırdığını ve kayınbiraderini jandarmayla birlikte hastaneye götürdüklerini anlatan İbrahim Gündüz, "Hastanede şizofreni başlangıcı teşhisi koydular. İğne yaptılar ve ilaç verildi. Pazartesi günü Manavgat'ta bir psikiyatriste götürdüm. Psikiyatrist de şizofreni teşhisini doğruladı. Bize, 'Bu, bir süre sonra kendisiyle çok fazla ilgilendiğiniz için, ilaçlarını verdiğiniz için size düşman olur. Sizin kendisini öldüreceğinizi düşünebilir. Bu nedenle evden kaçar, bakamayacaksanız, hastaneye yatıralım' dedi. Ben de 'Şimdilik bir sıkıntısı yok, olursa yatırırız' dedim. O gece saat 03.00 gibi uyudum. Biz uyuduktan sonra kimliğini ve bir miktar parayı alıp sabaha karşı evden ayrılmış. Gidebileceği her yere, otogara baktık. Gören olmamış. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu.

'ANNESİ VE BABASI DA RAHATSIZLIĞI FARK EDEMEMİŞ'

Kayınbiraderinin anne ve babasıyla yaşadığını, herhangi bir iş yapmadığını anlatan İbrahim Gündüz, şöyle dedi:

"Evde sürekli cep telefonu ve bilgisayardan sosyal medyada dolaşıyordu. Çalışmıyordu. Annesi ve babası da rahatsızlığını fark edememiş. Bir defa ablasına 'Beni Facebook'tan 2 kişi tehdit ediyor, öldürecekler' demiş. Bir defasında da babası otomobili muayeneye götürürken sürmesi için vermiş. 140- 150 kilometre hıza çıkınca şüphelenmişler ama herhangi bir şey yapmamışlar."

İbrahim Gündüz, kayınbiraderi Selçuk Uruk'u görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine bildirmesine istedi.