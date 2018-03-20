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Komşuda yarış motosikleti gelin arabası oldu

Manavgat’ta evlenen motosiklet tutkunu Kenan Üçer (32) ile Sabrina Pommer (34), yarış motosikletini gelin arabası yaptılar

Komşuda yarış motosikleti gelin arabası oldu

Manavgat’ta evlenen motosiklet tutkunu Kenan Üçer (32) ile Sabrina Pommer (34), yarış motosikletini gelin arabası yaptılar

20 Mart 2018 Salı 22:06
Komşuda yarış motosikleti gelin arabası oldu
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MANAVGAT'TA oturan dövme sanatçısı Kenan Üçer, Alman vatandaşı Sabrina Pommer ile evlenmeye karar verdi. İkisi de motosiklet tutkunu olan çift, bir yarış motosikletini gelin arabası gibi süsledi. Manavgat Belediyesi Nikah Salonu'nda cumartesi günü evlenen çift Manavgat Irmağı kıyısında motosikletle poz verdi.  Üçer, uzun zamandır motosiklet kullandığını, eşinin de motosikletle seyahat etmeyi sevdiğini belirterek, bu nedenle de düğün aracı olarak motosikleti tercih ettiklerini söyledi.

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Sabrina PommerKenan ÜçerManavgatGelin Arabası
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