Komşuda yarış motosikleti gelin arabası oldu

MANAVGAT'TA oturan dövme sanatçısı Kenan Üçer, Alman vatandaşı Sabrina Pommer ile evlenmeye karar verdi. İkisi de motosiklet tutkunu olan çift, bir yarış motosikletini gelin arabası gibi süsledi. Manavgat Belediyesi Nikah Salonu'nda cumartesi günü evlenen çift Manavgat Irmağı kıyısında motosikletle poz verdi. Üçer, uzun zamandır motosiklet kullandığını, eşinin de motosikletle seyahat etmeyi sevdiğini belirterek, bu nedenle de düğün aracı olarak motosikleti tercih ettiklerini söyledi.
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