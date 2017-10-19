Komşuda şoförlere uyuşturucu testi

ÖZEL bir klinik tarafından kooperatif merkezinde numune alımı yapılan uyuşturucu testine 150 servis şoförü katıldı. Kooperatif Başkanı Mustafa Aydın, servis şoförlerinin güzergah belgesi alabilmek için uyuşturucu testine girmek zorunda olduğunu belirterek, "Antalya'da yapılan uyuşturucu testini kooperatifimiz bünyesinde yapmaya başladık. Servis şoförlerimiz artık bu test için Antalya'ya gitmek zorunda kalmayacak. Daha önce 150 servis şoförümüz Antalya'da test yaptırmıştı. Bugün de burada 150 şoförümüz daha bu teste tabi tutuldu. Uyuşturucu testi uygulaması ile sektörümüze eğitimli ve güvenilir araç sürücüsü kazandırmak istiyoruz" dedi.