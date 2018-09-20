ORGANİZASYON'DA Türkiye'nin değişik illerinden 60
rahvan at, 8 kategoride yarışacak. Bu yarışta
Alanya'yı Başaltı kategorisinde Ömer Gürses'in,
Büyükorta kategorisinde ise Hasan Kozan'ın temsil
edeceğini söyleyen Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü
Başkanı Ömer Kozan "23 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Side'de gerçekleşecek bu büyük heyecana tüm Alanya halkımız da davetlidir" dedi.
Komşuda at yarışına davet
Alanya'nın komşusu Manavgat'ta Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu'nun düzenlediği 9. Side Rahvan At Yarışları, 23 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Side Rahvan At Yarışı Pisti'nde gerçekleşecek
ORGANİZASYON'DA Türkiye'nin değişik illerinden 60
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