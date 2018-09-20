Komşuda at yarışına davet

Alanya'nın komşusu Manavgat'ta Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu'nun düzenlediği 9. Side Rahvan At Yarışları, 23 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Side Rahvan At Yarışı Pisti'nde gerçekleşecek

Komşuda at yarışına davet
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ORGANİZASYON'DA Türkiye'nin değişik illerinden 60 
rahvan at, 8 kategoride yarışacak. Bu yarışta 
Alanya'yı Başaltı kategorisinde Ömer Gürses'in, 
Büyükorta kategorisinde ise Hasan Kozan'ın temsil 
edeceğini söyleyen Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü 
Başkanı Ömer Kozan "23 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Side'de gerçekleşecek bu büyük heyecana tüm Alanya halkımız da davetlidir" dedi.

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