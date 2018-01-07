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Komşuda 4 oyla başkan değişti

Manavgat Şoförler ve Nakliyeciler Odası seçimlerinde Mehmet Muammer Ünal, en yakın rakibi Mahmut Şafak'a 4 oy üstünlük sağlayarak 4 yıl sonra yeniden başkan seçildi

Komşuda 4 oyla başkan değişti

Manavgat Şoförler ve Nakliyeciler Odası seçimlerinde Mehmet Muammer Ünal, en yakın rakibi Mahmut Şafak'a 4 oy üstünlük sağlayarak 4 yıl sonra yeniden başkan seçildi

07 Ocak 2018 Pazar 22:29
Komşuda 4 oyla başkan değişti
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MANAVGAT Şoförler ve Nakliyeciler Odası'nın olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Motosiklet Bisiklet Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yağlama Yıkamacıları Odası Başkanı Bayram Dal'ın başkanlığında divan heyetinin oluşturulması ve divana yetki verilmesiyle başlayan kongrede saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mevcut Başkan Mahmut Şafak'ın açılış konuşmasını yaptığı kongrede, yönetimin slayt olarak hazırlanan faaliyet raporu, başkan adaylarından Mehmet Muammer Ünal'ın itirazına rağmen divan başkanının onayı ile izlendi. Ardından denetleme kurulu raporu ve odanın 4 yıllık bilançosu ile gelecek 4 yılın tahmini bütçesi okundu. Oy çokluğu ile raporlar ibra edildi, bilanço ve tahmini bütçe onaylandı. Başkan adayları Mustafa Özen, Mehmet Muammer Ünal ve Mahmut Şafak konuşmalarının ardından yapılan seçimlerde 1779 üye 7 sandıkta oy kullandı. Seçimde Mehmet Muammer Ünal oyların 782'sini, Mahmut Şafak 778'ini ve Mustafa Özen 203'ünü aldı. Mevcut Başkan Mahmut Şafak'ı 4 oyla geçen Mehmet Muammer Ünal, 4 yıl aradan sonra yeniden oda başkanlığına seçildi. Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Ünal, korsan taşımacılıkla mücadele edeceklerini söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Şoförler Ve Nakliyeciler OdasıMahmut Şafak
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