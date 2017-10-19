Kazazede Alman turist ülkesine gönderildi

EDİNİLEN bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi günü Antalya Havalimanından aldığı Alman turistleri Manavgat’taki otellere götüren Ömer A., yönetimindeki 02 DB 595 plakalı tur minibüsü, Çolaklı Kavşağı yakınında kaygan yolda refüjdeki palmiye ağacına çarparak devrilmişti. Kazada, 3 Alman turist olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 turist ise yaralanmıştı. Ağır yaralanan ve Özel Eslem Hastanesine kaldırılan Ute Stössel, 11 günlük tedavinin ardından ambulans ile Antalya Havalimanına oradan da sigorta şirketinin gönderdiği hava ambulansı ile ülkesine gönderildi.

"Burada güvenli ve emin ellerde tedavimi yaptırdım"

Kazanın ardından ağır yaralı olarak getirildiği hastanede 8 gün yoğun bakım ünitesinde 3 gün ise normal odada tedavi gören Ute Stössel, hastanede gördüğü ilgiyi ömrü boyunca unutamayacağını belirterek, "Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Burada güvenli ve emin ellerde tedavimi yaptırdım. Parmağımı kaldırdığım zaman yanıma bir görevli gelip isteğimi soruyor. Gerçekleştirdikleri tedavi ile ağrımı kısa sürede giderdiler. Doktorlara ve hastane personeline ne kadar teşekkür etsem azdır. Önümüzdeki yıl tatil için yine buraya geleceğim ve sedye ile gönderildiğim hastaneye yürüyerek döneceğim. Her şey için ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Aynı kazada hafif yaralanan ablası Heike Bessler ve ablasının eşi Jörg Reinhard, Ute Stössel’i tedavi sürecinde yalnız bırakmadı.

Ute Stössel’in hastaneye geldiğinde durumunun iç açıcı olmadığını belirten Hastane Başhekimi Genel Cerrah Mustafa Şahin ise "Akciğerinde ve vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunuyor. Hemen ameliyata alıp tedavisine başladık. Kısa sürede tedaviye cevap verdi ve olumlu gelişmeler yaşandı. 9 gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra Pazartesi günü normal odaya aldık. Şu an durumu oldukça iyi. Tedavisine ülkesinde devam edilecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.