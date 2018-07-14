Kaybolan İngiliz turist 7 saat sonra bulundu

66 yaşındaki Susan Brown'un semt pazarında sigara almak için bir ara yakınlarının yanından ayrıldığı, sonrasında yönünü bulamadığı ve kaybolduğu bildirildi. İngiliz kadın turist, kaybolduktan yaklaşık 7 saat sonra kendi imkanlarıyla bir halk otobüsün binerek otele döndü.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gezmek ve alışveriş yapmak için kızı ve kızının arkadaşlarıyla birlikte Side Mahalllesi’nde bulunan Perşembe pazarına gelen Susan Brown biranda ortadan kaybolunca Manavgat polisi alarma geçti. Telsizden eşkali verilerek tüm ilçede aranmaya başlayan Susan Brown'un kızı Lindsey Brown gözyaşları içinde kaldı. Annesinin sigara almak için yanlarından ayrılıp bir markete girdiğini söyleyen Lindsey Brown "Biz ilerledik. Gittiğimiz turla birlikte otele döndüğümüzde annemin olmadığını gördük. 2-3 saat bekledikten sonra aramak için perşembe pazarına geldik. Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Annemi görenlerin yerini bildirmesini istiyorum” dedi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarının bildirilmesinin ardından ise arama çalışmaları başladı. Ancak Susan Brown yaklaşık 7 saat boyunca bulunamadı. Polis arama çalışmalarını sürdürürken sevindiren haber ailenin konakladığı otelden geldi. Susan Brown'un sigara almak için girdiği marketten çıktıktan sonra yönünü kaybettiği ve yakınlarının bulunduğu tarafın ters yönüne gittiği, bir süre dolaşıp yakınlarını aradıktan sonra kaldığı otelin ismini söyleyip tarifini alarak şehiriçi toplu ulaşım minibüslerine binerek otele geldiği bildirildi.

Otel önünde annesiyle buluşan Lindsay Brown, annesine sarılıp gözyaşı döktü. 7 saat sonra oteli bulup geri dönen 66 yaşındaki İngiliz kadın turist, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken gazetecilere sarılıp onları öptü.