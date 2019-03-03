Kafasını sıkıştırdığı plastik damacana sebebiyle günlerce aç susuz kaldı

OLAY, Külcüler Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Poyraz isimli vatandaş, basın mensuplarını arayarak mahallesinde kafasında pet şişe ile gezen bir köpek olduğunu, pet şişeyi çıkaramadığı için günlerdir aç olduğunu söyledi. Gazetecilerin Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine yaptığı ihbar üzerine ekipler mahalleye gitti. Aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu görevliler köpeğe yaklaşamayınca köpek iğne ile bayıltıldı. Görevli veterinerin başındaki plastik damacanayı çıkartıp kucağında ambulansa taşıdığı köpek, tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü. En az 3 gündür köpeğin başında pet şişe ile gezdiğini belirten mahalle sakini engelli Muhittin Poyraz, “Çocuklarım ve eşim köpeği yakalamak için çok uğraştı. Yakalayabilseydik başındaki pet şişeyi çıkaracaktık. Bunu başaramayınca hemen gazetecileri aradım. 1 saat bile geçmeden belediyenin ekibiyle birlikte gelerek köpeğin acısına son verdiler” dedi.



