Kadın çiftçiler yarıştı

ŞEN, 7 Ekim'deki il finalinde Manavgat'ı temsil edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimlerini artırmak, kadının üretimdeki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ilçe finalleri devam ediyor. Antalya genelinde 18 ilçeyi kapsayan 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' Manavgat etabı, MATSO Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmayı, Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy, Aksu İlçe Tarım Müdürü Cevdet Metin ve Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

ŞEN İL FİNALİNDE YARIŞACAK

Yarışmasının Manavgat etabına 8 yarışmacı katıldı. Kıyasıya mücadele eden kadın çiftçiler arasında Çakış Mahallesi'nden Fatma Şen birinciliği elde ederken, Taşağıl Mahallesi'nden Gülüstan Karahan ikinci, yine Çakış Mahallesi'nden Ümmü Seçim de üçüncü oldu. Dereceye girenlere sırasıyla 1750, 1000 ve 600 liralık para ödülü verilirken, diğer yarışmacılarda mansiyon ödülü aldı. Manavgat etabı birincisi Fatma Şen, Antalya'da yapılacak final yarışmalarında Manavgat'ı temsil etmeye hak kazandı.

