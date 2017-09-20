Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kadın çiftçiler yarıştı

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Manavgat etabının birincisi Fatma Şen oldu

Kadın çiftçiler yarıştı

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Manavgat etabının birincisi Fatma Şen oldu

20 Eylül 2017 Çarşamba 21:48
Kadın çiftçiler yarıştı
banner404

ŞEN, 7 Ekim'deki il finalinde Manavgat'ı temsil edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimlerini artırmak, kadının üretimdeki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ilçe finalleri devam ediyor. Antalya genelinde 18 ilçeyi kapsayan 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' Manavgat etabı, MATSO Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmayı, Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy, Aksu İlçe Tarım Müdürü Cevdet Metin ve Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.
ŞEN İL FİNALİNDE YARIŞACAK
Yarışmasının Manavgat etabına 8 yarışmacı katıldı. Kıyasıya mücadele eden kadın çiftçiler arasında Çakış Mahallesi'nden Fatma Şen birinciliği elde ederken, Taşağıl Mahallesi'nden Gülüstan Karahan ikinci, yine Çakış Mahallesi'nden Ümmü Seçim de üçüncü oldu. Dereceye girenlere sırasıyla 1750, 1000 ve 600 liralık para ödülü verilirken, diğer yarışmacılarda mansiyon ödülü aldı. Manavgat etabı birincisi Fatma Şen, Antalya'da yapılacak final yarışmalarında Manavgat'ı temsil etmeye hak kazandı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'ta 'Huzur' buluşması
Manavgat'ta 'Huzur' buluşması
Komşuda hortum seralarda hasara yol açtı
Komşuda hortum seralarda hasara yol açtı
Kadına 'Yasal hak' eğitimi
Kadına 'Yasal hak' eğitimi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim