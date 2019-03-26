Jandarmadan şoförlere eğitim

Manavgat'ta jandarma trafik timleri tarafından turizm sezonu öncesinde turizm sektörüne yönelik çalışan taksici ve dolmuşçulara eğitim verildi.

Jandarmadan şoförlere eğitim
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MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Side ve Ilıca turizm bölgelerinde çalışan taksici ve dolmuşçu esnafına yönelik bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitimde bölgenin, Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olduğu ve en yoğun yatak kapasitesinin bulunduğu hatırlatılarak, turizm sezonunda turistlere yönelik davranışlarda dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Jandarma görevlileri turizmin ekonomi için çok önemli olduğu anlatılan seminerde turistlere karşı olumsuz davranışlarda bulunulmaması gerektiği belirtildi.
Eğitimlerde ayrıca genel trafik kuralları, taksi sürücülerinin genel trafik kuralları, araçların ışıklandırılması, kazalarda can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken önlemler konularında bilgi verildi. Jandarma görevlileri bu tür eğitimlere devam edileceğini belirtti.

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