Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kendi sorumluluk alanlarında bulunan okulların çevrelerinde kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 'Okullarda Güvenli Eğitim Ortamının Sağlanması' projesi kapsamında jandarma bölgesindeki okullarda 88 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak başlayan denetimde servis araçları, okul, yurt, kurs binaları ve okul çevreleriyle okulların etrafında bulunan metruk binalar, internet kafeler, park, bahçe ve umuma açık yerler kontrol edildi.

Öğrencilerin huzur ve güven içinde öğrenim görebilmeleri, okul etrafında meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenebilmesi için yapılan uygulamada 986 kişi, 84 servis aracı ve 102 umuma açık işletme kontrol edildi. Servis şoförlerine uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yerinde bilgi verildi. Jandarma yetkilileri tarafından uygulamaların tüm eğitim öğretim yılı boyunca aksatılmadan devam edeceğini belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 11:15