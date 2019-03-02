İstihdam fuarında stant yerleri belirlendi

MANAVGAT Kaymakamlığı başkanlığında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) işbirliğiyle işçi ve işvereni buluşturacak istihdam fuarı gerçekleştirilecek.

"Manavgat'ta İş Var" sloganıyla 8-9 Mart tarihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilecek fuar öncesinde MATSO toplantı salonunda katılacak firmaların yerleri kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MATSO Yönetim Kurulu Üyesi Seydi Güngör, İŞKUR Manavgat Müdürü Yavuz Ayna, İNKAY Genel Sekreteri ve Manavgat Sorumlusu Cemile Akbulut ile stant açacak iş yeri temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesinde katılımcılara 'İstihdam Seferberliği 2019' tanıtım filmi izletildi. Daha sonra bir konuşma yapan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, stant açacak olan iş yeri temsilcilerine çalışma ve fuar hakkında bilgiler verdi.

Dördüncüsü gerçekleştirilecek olan fuarın hem işçi hem de işveren için önemine değinen Başkan Boztaş, "Fuarın güzel ve verimli geçmesini bekliyoruz. Fuarımız ülkemiz istihdamına, bölgemize, ilçemize ve üyelerimize katkı sağlayacaktır. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcı firmaların yerleri kura çekimiyle belirlendi.