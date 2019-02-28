Hasan Öz'ün afişleri yırtıldı

Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı AK Partili Hasan Öz'ün bazı afişleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldı.

Hasan Öz'ün afişleri yırtıldı
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CUMHUR İttifakı adayı Hasan Öz'ün ilçenin çeşitli yerlerine astırdığı afişleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi ve söküldü. Hasan Öz, "Seçimi kaybetme korkusuyla, afişlerimizi bulundukları yerden söküp atmaya, afişlerimizi parçalamaya başladılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Manavgat halkı en güzel cevabı onlara 31 Mart'ta verecek. 31 Mart Manavgat tarihi için bir milat olacak. Manavgat halkı, korku belediyeciliğini değil, güler yüzlü hizmet belediyeciliğiyle tanışacak" dedi.

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