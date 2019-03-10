Hasan Öz çalışmalarını sürdürdü

CUMHUR İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz Toros Kadınları pazarını ziyaret eden Hasan Öz, akşam da Çakış, Bereket ve Hocalar mahallelerini ziyaret etti. Hasan Öz'e ziyaretlerde AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik'le birlikte AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, MHP Manavgat İlçe Başkanı Nooman Enhoş, belediye meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.

'KADINLAR AİLE BÜTÇELERİNE DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAK'

Toros Kadınları pazarını ziyaret eden Hasan Öz, el emeği göz nuru olarak ürettikleri ürünleri satan kadınlarla sohbet etti. Manavgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projenin fikir ve düşünce olarak iyi olduğunu belirten Hasan Öz, ancak projenin uygulanmasında eksikler olduğunu düşündüğünü, kadınların bin bir zahmetle ürettiği ürünlerin profesyonel şartlarda satışa sunularak daha fazla gelir elde etmelerini sağlayacaklarını söyledi. Kadınların sattıkları ürünlerle aile bütçelerine katkı sağladığını belirten Hasan Öz, "Kadınlarımız burada bin bir zahmetle ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyor. 31 Mart'tan sonra ilk yapacağımız işlerden birisi, bu iyi düşünülen ama uygulanmasında sorunlar olan projenin daha da geliştirilmesi olacak. Bu projeye çok büyük destek vereceğiz, geliştireceğiz. Daha da büyüyecek ve Antalya'ya örnek olacak hale getireceğiz. Sizlerin el emeği göz nuru olarak ürettiğiniz ürünler daha profesyonel şartlarda ve değerinde satılacak. Aile bütçelerinize daha fazla katkı sağlayacaksınız" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Akşam Manavgat'ın Çakış, Bereket ve Hocalar mahallelerini ziyaret eden Hasan Öz, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden Hasan Öz, 31 Mart'tan sonra çiftçilere ve üreticilere yönelik yapacakları çalışmaları anlattı. Tarım sektörünün Manavgat'ta olmazsa olmaz olduğunu anlatan Hasan Öz, "Manavgat Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kuracağız. Belediye çiftçi destek hattı kuracağız. Bu hat ile ziraat mühendisleri sahada, tarlada birebir çiftçimizin yanında olacak ve sorunlarına çözüm üretecek. Toprak, yaprak ve su analiz laboratuvarları kuracağız. Üreticilerimizin daha fazla ürün elde etmesi için bütün çalışmaları yapacağız" diye konuştu. Besicilere yönelik veteriner hizmetleri vereceklerini de belirten Hasan Öz, Manavgat'ta 365 gün faaliyette olacak hayvan pazarı da kuracaklarını anlattı.