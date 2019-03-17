Hasan Öz çalışmalarını kırsalda sürdürdü

CUMHUR İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarına Isparta sınırındaki Yeşilbağ Mahallesi'yle birlikte, Değirmenözü, Kırkkavak, Gaziler Dedek, Çaltepe, Ballıbucak, Düzağaç mahallelerinde devam etti. Mahalle ziyaretlerinde Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'le birlikte AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, MHP Manavgat İlçe Başkanı Nooman Enhoş, belediye meclis üyesi adayları ve her iki partinin yöneticileri de yer aldı. Mahallelerde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Hasan Öz, yerel seçimlerde başarılı olması için kurban kesilerek ve dua edilerek karşılandı. Vatandaşlar Hasan Öz'le bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'SORUNLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYLE ÇÖZÜLDÜ'

Manavgat'ın kırsal kesimlerinde yaşanan sorunların büyük kısmının 2014 yılından sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından giderildiğini anlatan Hasan Öz, köy yollarının sıcak asfalta kavuştuğunu ve içme suyu problemlerinin ortadan kaldırıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Belediyesi'nin görev bölgelerinin farklı olduğunu aktaran Hasan Öz, Toros Dağlarının zirvelerinde bulunan mahallelerde ilçe belediyesinin de yapması gereken birçok iş bulunduğunu ancak bunların yapılmadığını kaydetti.

'KENTTE NE VARSA MAHALLELERDE DE O OLACAK'

31 Mart'tan sonra Manavgat kent merkezindeki yaşam standartlarının kırsal kesimlerdeki mahallelere de geleceğini belirten Hasan Öz, "Bizim derdimiz insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek. Kentte ne varsa aynısının kırsal mahallelerimizde de olmasını sağlamak. Bunun için Manavgat Belediyesi'ni de iktidarla buluşturmalıyız. Allah'ın izni ve iktidarın gücüyle mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükselteceğiz" dedi.