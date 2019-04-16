ORGANİZASYON ve danışmanlığını gönüllü eğitimci, emekli edebiyat öğretmeni Ayfer Çakal'ın yapacağı ve 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek Duvar Boyama Sanat Günleri, Side Gençlik Merkezi'nde Singapur, Tacikistan ve Rusya'dan ressamların ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Singapur Sanat Fonu'nca da onaylanarak Türkiye'ye gelen Singapurlu ve Tacikistanlı sanatçılar Faruk Negmatzade, Abu Jalal Sarimon ve Berry Yeow ile Rusya'dan gelen 11 kişilik Güzel Sanatlar Grubu üyesi ve öğrenciler şimdiden Side Gençlik Merkezi'nin duvarlarını boyamak için ön çalışma yapmaya başladı. İki gün sürecek etkinlik boyunca çocukları resim sanatına karşı cesaretlendiren, onların yeteneklerini ortaya çıkaran 3 boyutlu resimlerin duvarlara çizileceği belirtildi. Duvar Boyama Sanat Günleri ile ilgili açıklama yapan eğitimci Ayfer Çakal, böyle bir çalışmanın kentte ilk kez yapılacağını söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de tüm Manavgat halkını duvar boyama etkinliğine davet etti.