D 400 karayolunda akılalmaz kaza

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’ndan D-400 karayoluna çıkmakta olan Hasan Kara’nın kullandığı 07 LAG 92 plakalı kamyonete, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Sefa Tekmen’in kullandığı 07 LUG 32 plakalı otomobil çarptı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamazken, kaza anı kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.