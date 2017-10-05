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D 400 karayolunda akılalmaz kaza

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada kimsenin burnu bile kanamazken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

D 400 karayolunda akılalmaz kaza

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada kimsenin burnu bile kanamazken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

05 Ekim 2017 Perşembe 15:58
D 400 karayolunda akılalmaz kaza
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EDİNİLEN  bilgiye göre, Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’ndan D-400 karayoluna çıkmakta olan Hasan Kara’nın kullandığı 07 LAG 92 plakalı kamyonete, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Sefa Tekmen’in kullandığı 07 LUG 32 plakalı otomobil çarptı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamazken, kaza anı kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 16:07
Anahtar Kelimeler:
D 400AntalyaManavgatAlanya
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