Başkan Sözen vatandaşla buluştu

MANAVGAT Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Halkla Buluşma Gezileri kapsamında Kalemler ve Evrenseki, İncilipınar mahallelerinde vatandaşla buluştu. Başkan Şükrü Sözen'e CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı, Millet İttifakı ve CHP belediye meclis üyesi adayları, İYİ Parti ve CHP gençlik kolları, kadın kolları, seçim komitesi üyeleri eşlik ederken, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de destek verdi.

İYİ PARTİ ve CHP İLÇE BAŞKANLARI EL ELE

CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, tüm Türkiye, Antalya ve Manavgat'ta barış ve huzur dolu bir seçim olmasını dilediklerini belirterek, "Halkın kazanacağı bir seçim olmasını diliyor, Manavgat'ta Millet İttifakı adayımız Şükrü Sözen için, Antalya'da ise Muhittin Böcek için destek istiyoruz" dedi. İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, "Türkiye'mizin geleceğinden korktuğum için siyasete girdim. Siyasette çekinme zamanı olmadığını düşündüm. Gerçekten güç birliği yaparak geleceğimize, Atatürk ilke ve devrimlerimize sahip çıkma zamanıdır. Millet İttifakı olarak İYİ Parti ve CHP güç birliği yaparak el birliğiyle bir şeyler yapmak için yola çıktık. Millet İttifakı'nın kazanacağına inanıyorum" diye konuştu.

'MANAVGAT'IN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK TECRÜBE İSTER'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de konuşmasına 78 kırsal mahalle ziyaretinde kendisini köy insanının misafirperverliğiyle büyük coşku ve sevgiyle karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek başladı. Kalemler Mahallesi'nin kendi köyü ve evi olduğunu belirten Başkan Sözen, tüm mahalle halkının kendisinin komşusu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin güç ekonomik koşullarında özellikle köy insanının geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirten Başkan Sözen, buna rağmen halkın ayakta kalmak için mücadele ettiğini söyledi. Başkan Sözen, Manavgat'ın büyük yatırım ve hizmetlerle günden güne büyüdüğünü ve kent büyürken yaptığı belediye başkanlığında kendini yetiştirdiğini söyledi. Manavgat'ın geleceği olan değerlere, sahip çıkmanın tecrübe istediğini vurgulayan Sözen, bu tecrübeyi 10 yılda edindiğini söyledi. Göreve talip olurken yayınladığı vaat kitapçığının 4 katı hizmet yaptıklarını belirten Başkan Sözen, tüm Manavgat halkının bu gelişime ve büyümeye tanık olduğunu söyledi.

'AĞLAMAYIZ TOPLUMU BİLGİLENDİRMEK GÖREVİMİZ'

Başkan Sözen, sözlerine şöyle devam etti: "İki adayız. Aday olan kardeşim, köylerde ağladığımı söylüyormuş. Ben ağlamıyorum, en zor anlarımda bile ağlamadım. Ama toplumu bilgilendirmek benim görevim. Bunu kimse ağlamak olarak değerlendirmesin. Büyükşehir Yasası ile birlikte elimizden giden gelir kalemlerini hizmet götüreceğimiz halka söylemek zorundayım. 10 yıldır delik kuruşun kavgasını verdik. 'Gittin şurayı şu holdinge pazarladın' diye kimse diyemez. Çıktım binlerce insanın önünde konuştum. Ama bu değerler Manavgat'ta kalmalıdır diye kavga vermeyenler şimdi adaylığa talip oldu. Bunları anlatmak benim görevim, bilerek oy kullanmanız lazım."