Başkan Boztaş'tan 30 Ağustos mesajı

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Boztaş mesajında, şunları kaydetti: "1922 yılı 26 Ağustos'unda başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni bir kez daha gururla anıyoruz. Bu zafer, milletimizin bağımsızlığa olan aşkının ve hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamaya tahammül edemeyeceğinin açık göstergelerinden birisidir. Büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, savaş meydanında ne büyük bir mücadele verebileceğini dosta düşmana defalarca göstermiştir. 30 Ağustos zaferi de birlik ve beraberlik içerisinde, kararlılıkla mücadele ettiğimizde, başaramayacağımız hiçbir şey olmadığının ispatıdır. Vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz. Manavgat iş dünyası olarak da onların kurduğu bu büyük ülkeyi, medeniyet yarışında en ön sıraya taşımaya söz veriyoruz. Halkımız ve üyelerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."