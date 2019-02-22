Başkan adayı Sözen, seçim çalışmalarını sürdürdü

BELEDİYE Başkan adayı Şükrü Sözen, seçim çalışmalarını Hisar Caddesi, Demokrasi Bulvarı, Hasan Fehmi Boztepe, Remzi Güven, Şelale, Tugayoğlu, Hastane, Zübeyde Hanım, İbrahim Sözen ve Antalya Cadde’lerinde sürdürdü. Sözen’e Şelale Caddesi ve Antalya Caddesi ziyaretlerinde CHP ve Millet İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları ile seçim komitesi üyeleri de eşlik etti. Ekibiyle birlikte vatandaşlarla sohbet eden Sözen, dilek, istek ve şikayetleri de not ettirdi, bazı sorunlara ise kısa sürede çözümünü sağladı.



'BİZ GÜÇLÜ BİR EKİBİZ'

Başkan Şükrü Sözen, 19 Şubat’ta Kıraç konseriyle birlikte hizmete açılan yeni Kent Meydanı’nda, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Sözen, “Bundan sonraki çalışmalarımıza yeni meclis üyesi adaylarımızla, uyumlu bir şekilde devam edeceğiz. Bütün adaylarımızın her biri birbirinden değerli, toplum içinde sayılan, sevilen, kabul gören kişiler. Önümüzdeki süreçte kendileriyle çalışma imkanı yakaladığım için son derece memnunum. Biz güçlü ve iyi bir ekibiz. Bu ekibimizle Manavgat’ın geleceğine çok büyük değer ve katkı sağlayacağımıza inancımız tamdır” dedi.