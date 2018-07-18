Aranan 3 şüpheli tutuklandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen H.U.'nun Aşağıışıklar Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen cuma günü adrese yapılan baskından H.U. yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan H.U. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda hakkında 3 farklı 'hırsızlık' suçundan toplam 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Ö. ile 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.C.'yi de yakaladı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.