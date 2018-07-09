Antalya yerleşik Alman kadın evinde ölü bulundu

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel (60), yalnız oturduğu evin bahçesinde ölü bulundu. Polis olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.



Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'ndeki tripleks evde tek başına yerleşik yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel, bir arkadaşı tarafından saat 20.00 sıralarında evin bahçesindeki ağacın yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk ilcelemede birkaç gün önce öldüğü belirlenen Karin Ellen Hitzel'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Karin Ellen Hitzel'in evine geçen hafta hırsız girdiği, komşularına bu olayı anlattığı belirtildi. Cinayet ihtimaline karşılık olay yeri inceleme ekipleri evin pencerelerinde parmak izi tespiti yaptı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 12:42