Alanya yolunda trafik kazası: 2 yaralı

KAZA, Alanya - Antalya D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Mustakim Kaya’nın kullandığı 58 TD 089 plakalı otomobil, arızalandığı için yolun sol şeridine park edilen Ali Ramazan Atalay’a ait 07 GP 268 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mustakim Kaya’nın kullandığı otomobil takla atarak refüje çıkarken otomobil sürücüsü Müstakim Kaya ve yanında bulunan kız kardeşi Amine Topçu yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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