Acılı baba oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü arıyor

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada hayatın kaybeden gencin babası kaçan sürücünün bulunmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, 9 Temmuz gecesi 01.30 sıralarında Manavgat D400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için servis yoluna dönen 21 yaşındaki Murat Demirel’in kullandığı 07 NBH 52 plakalı otomobile, servis yolundan çıkan ve 34 LS 7810 plakalı otomobil çarptı. Kazada Demirel, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti, diğer sürücü ise ortadan kayboldu.

Oğlunun ölümünün ardından yaklaşık 9 gün geçtiğini belirten Murat Demirel’in babası İsmail Demirel, diğer sürücünün henüz bulunamadığını ileri sürdü.

Oğlunun kaza yaptığı yerde bilgi veren Demirel, oğlunun askerden yeni geldiğini belirterek "Öncelikle kazanın meydana geldiği an her iki aracın görüş açısını kapatan park halindeki tırın yetkililerin gözünden nasıl kaçtığını anlamak mümkün değil. Burada bulunan bir tır oğlumun görüşünü kapatıyor. Diğer taraftan gelen araç da şerit ihlali yapıyor. 25 yıldır ben de araç kullanıyorum. Hal buyken bütün suçu benim oğluma yükleyip yüzde 75 hatalı diyorlar. Diğer sürücünün kimliği belli adresi belli olduğu halde kimse ilgilenmiyor" dedi.

Demirel, "Bana 'biz bulacağız sen git evine yat' diyorlar. Fark eden bir şey yok. Adalet nerede burada? Bu da yetmiyormuş gibi, benim oğluma tutulan tutanaklarda görüş açısını kapatan hiçbir şey yok diyorlar. Allah için, buradaki koskoca tırı kimse görmüyor. Benim oğlum daha gençliğinin baharındaydı. 21 yaşındaydı. Benim ondan başka bir evladım yok. Benim oğlumu hiç kimse dikkate almıyor. Ben artık sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bu mu adalet? Diğer sürücü alkollüymüş, arkadaşı ifade vermiş. 'Benim arkadaşımın o gün ayakta duracak hali yoktu' demiş. 'Kokain alırdı' demiş. Yani normal bir durummuş gibi hiç kimsenin dikkatinde değil, olan bize oldu. Anası evde perişan, kız kardeşi perişan. Bu mu yani dünyada adalet? Günlerdir uyku uyuyamıyorum. O kadar tutanak tutuldu, buradaki tırı kimseye dikkate almamış, sanki burada yokmuş gibi. Tırın ne adı, ne bahsi geçiyor. Şahsın ismi belli, onu da dikkate alan yok. Olan benim evladıma, canıma oldu. Bugün savcıya gittim. Sen evine git biz onu bilirkişiye yollar hallederiz diyor. Karakola gidiyoruz sen evine git biz seni ararız diyor. Biricik oğlumdu o benim, askerden yeni geldi, evimizin direğiydi. O bana bakacaktı. Oğlumla benim hayallerim vardı" şeklinde konuştu.

Öte yandan olay yerinden kaçan T.A. isimli sürücünün kaza sırasında alkollü olduğu iddia edildi.