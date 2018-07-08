8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

11-12-13-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Tüm Türkiye'ye "ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR" sosyal mesajının verileceği festivalde Haluk Levent, Manuş Baba ve Gripin’in dışında Özgür Şarkılar, Full House, Retrobüs konser verecek.

YAZ ŞÖLENİ MOTOSİKLET FESTİVALİYLE BAŞLAYACAK

Başkan Şükrü Sözen, motosiklet festivalini son derece önemsediklerini vurguladı. Ülke genelinde sadece müzik dinletisi ile küçük aktivitelerle festivallerin yapıldığına değinen Sözen, motosiklet festivalinin ülkede farklılıkları ortaya koyarak alışılmışın dışında etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Festivale Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkedeki 120 spor kulübünden aileleriyle 4 bin civarında motosiklet tutkununun geleceğini belirten Sözen, etkinlik kapsamında Haluk Levent, Manuş Baba, Gripin'in sahne alacağını söyledi. Sözen, festivalde dünyaca ünlü motosiklet şovmeni Troger Mokus'un gösteri yapacağını da anlattı.

İlçe için ayrı bir öneme sahip Manavgat Barış Suyu Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 22'ncisinin yapılacağına dikkati çeken Sözen, festivalde günde 40 bin insanın etkinliklere katılacağını aktardı. Sözen, festivalde Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulacak Barış Köyü'nde yapılacak etkinliklerin yanı sıra Hadise, Serdar Ortaç, İrem Derici, Yüksek Sadakat'in sevenleriyle buluşacağını anlattı.

FESTİVALLERDE ÇOCUK İSTİSMARINA FARKINDALIK YARATILACAK

Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin 15-22 Eylül'de yapılacağını dile getiren Sözen, festivalde Side'deki tarihi yapıya uygun etkinlikler hazırladıklarını söyledi. Festivalde Cem Adrian'ın sahne alacağını aktaran Sözen, etkinliklerde halkın güzel vakit geçirmelerini sağlayacaklarını söyledi. Yaz döneminde ilçede yapılacak festivallerde çocuk istismarına farkındalık yaratmaya gayret edeceklerini vurgulayan Sözen etkinliklerde 'Çocuğumuza Dokunma' sloganının işleneceğini söyledi. Sözen, yaz döneminde yapılacak festivallerin yerli ve yabancı turistlerin da katılımıyla ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 12:22