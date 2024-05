Alanya’nın Barlar Sokağı’ndaki sorun

**

ALANYA’NIN kalbi denilebilecek bazı özel bölgeler var…

İskele bölgesindeki Barlar Sokağı, misal…

Alanya’ya gelen yerli, yabancı her turist bu sokağa mutlaka uğrar…

Bir mekana oturmasa da şöyle bir tur atar…

Her turizm sezonunda tüm mekanlar hınca hınç dolu olur…

Eğlence tavan yapar…

Neşeli, eğlenceli, hareketli bir sokaktır…

Alanya’da alkolün en çok tüketildiği bölgedir…

Hazır, "Alkol" demişken, buradan devam edelim…

Zurnanın "Zırt" dediği yer tam da bu konu çünkü…

Çok fazla gitmem ancak geçtiğimiz günlerde yolum düştü…

Hazır gitmişken, sahibini tanıdığım bir mekanı ziyaret ettim…

Sohbet ederken, konu konuyu açtı…

Dönüp dolaşıp, "Alkol" meselesine geldik…

Bu konuda çok dertliydi…

Sokaktaki üç-beş mekan dışında her mekanda sahte alkol satıldığını anlattı…

"Biz de dahil, üç-beş mekan dışında istisnasız her mekanda sahte alkol veriliyor, bunun önüne geçmek için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor" dedi…

Denetimlerin yetersiz olduğunu söyledi…

İşte bu konu çok önemli…

Denetim…

Eğer siz mekanları başı boş bırakırsanız, yeterli derecede denetlemezseniz, olacağı bu…

"Biz tekel fiyatından alıp satıyoruz, sahteciler neredeyse bedavaya alıp, bizimle aynı fiyata satıyor" dedi…

Haksız rekabet denilen şey tam da bu işte…

Hadi işin ekonomik yönünü bir kenara bırakalım…

Sahte alkol nedeniyle birisi hayatını kaybetse ne olacak…

Alanya bu konuda zaten sabıkalı…

Alanya tekrar bu konuyla gündeme gelse, yandı gülüm keten helva…

Polis mi denetleyecek, jandarma ya da zabıta mı denetleyecek, bilmiyorum…

Ama birilerinin bu konuya acil el atması şart…

Bu başıboşluk insanı ürkütüyor…

Denetle, yakala sahte alkolü…

Ver verebileceğin en ağır cezayı…

Bir de kamuoyuna ifşa et…

Kapat mekanı…

Bak bakalım, sahte alkol o mekanların kapısından girebilecek mi…

Nokta…