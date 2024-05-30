Guru üzümüle begmezden şaşman

Bilader hayılacada oldu, benim bi abbab deggeldi, abbab bayaa bi derdli. Abbabın üç dene çocuu var, çocuglar hazır yeeceglerile garın doyururlarımış, onun uçun da biboy hasdalanıllarımış. "Dün gece heç üyüyemedim, güccüg şeyi hasdaneye eleddig, yedigleri allerci yabmış, onuula oğraşırdıg" dedi. Abbab bayaa bi derdli, hindi hazır pateti varımış. Engi pateti naylon kesenin içinde dooranıg olurumuş. Çocuglar evdeki pazardan alınan patetiyi yemez, engi hazır patetiyi gızardır yellerimiş. Evde edilen yoordu yemezler, fabrikasyon hazır yoort yellerimiş. "Gızım enginin içine biseel şey gatarlar, ananın üyüddüüğü yoorddan ye derim emme lafdan sözden annamayoru, napaan bilader" deyi abbab bayaa bi içini dögdü. Taa envayi çeşid şeyin hazırını yellerimiş. Hindi engirden eşe dosda bi sesdenelim. Ne varısa atalarımızın esgiden beri yediinde, içdiinde var. Begmezde, guru üzümde, yemiş besdilinde, taranada, nerdeg şerbetinde, gabıglı guru fasillede, yoortlamada, düzmede, talaturda, gülüglü çorbada, öküz halvasında, gabıglı guru fasillede, diken gabaa yoortlamasında, gölevizde hile hurda olmaz, enginlerde bol vitamin olur. Engiile nenemizden, atamızdan galan şeyleri çocuglara alışdıralım. Hindi sokaa çıkıyom, heç hasalı bi goca göremeeyom. Millet delaanlı delaanlı göçüb gediyoru. Onun uçun yediimize içdiimize dıggad edelim. Çora çocaa da bizim yemegleri bişirmeyi ööredelim, bizim yemegler de bizile barabar aşşakı dünyaya göçüb gedmesin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.