Alengirli peşgırlar çıgmış

Bilader, ben gendimi bildim bileli helaya girib de elini yıkaadında, dovarda çiviye asılı bi peşgır olur, elini ona silersin. Peşgır deyi bizde havluya deller bilader. Bizde bööle emme alengirli alengirli şeyler çıgdı hu son vakıdlarda. Engi yeni icadlara ben bi tüllü alışamadım. Töbeler olsun, bazı gendimi gara sııra benzediyom.
Hayılaca oldu, bi yerde helaya geddim. Gannım da sancıılıdı, hayıla bi oturdum. İşimi gördügden soona, bagdım dovarda peşgır yog, yeşil bi makine var. Makinenin içine bi bagdım, kayıt peşgirlerden görüküyoru. Hööle ucu görünüb durur. Ulan bilader kayıdı alıcag yer yog. "Aletin içine kinidlemişler" heralda dedim. "Altın mı bu mubareg de kinidlemişler" derkene elim ollardadı, bi gara cayırtı gopdu. Tingedeneg düşmüşüm, ödüm sıddı bilader. Bi bagdım alet kayıdı vermiş. Emme berinleyesoldum bilader. Meerem endee alede elini uzadınsıra kayıdı gendi salarımış içinden. Ne bileem ay argadaş. Esgiden bizim helada bi peşgır olur, hepimiz ona silinirdig.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader, ben gendimi bildim bileli helaya girib de elini yıkaadında, dovarda çiviye asılı bi peşgır olur, elini ona silersin. Peşgır deyi bizde havluya deller bilader. Bizde bööle emme alengirli alengirli şeyler çıgdı hu son vakıdlarda. Engi yeni icadlara ben bi tüllü alışamadım. Töbeler olsun, bazı gendimi gara sııra benzediyom.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.