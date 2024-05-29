Alengirli peşgırlar çıgmış

Bilader, ben gendimi bildim bileli helaya girib de elini yıkaadında, dovarda çiviye asılı bi peşgır olur, elini ona silersin. Peşgır deyi bizde havluya deller bilader. Bizde bööle emme alengirli alengirli şeyler çıgdı hu son vakıdlarda. Engi yeni icadlara ben bi tüllü alışamadım. Töbeler olsun, bazı gendimi gara sııra benzediyom.

Hayılaca oldu, bi yerde helaya geddim. Gannım da sancıılıdı, hayıla bi oturdum. İşimi gördügden soona, bagdım dovarda peşgır yog, yeşil bi makine var. Makinenin içine bi bagdım, kayıt peşgirlerden görüküyoru. Hööle ucu görünüb durur. Ulan bilader kayıdı alıcag yer yog. "Aletin içine kinidlemişler" heralda dedim. "Altın mı bu mubareg de kinidlemişler" derkene elim ollardadı, bi gara cayırtı gopdu. Tingedeneg düşmüşüm, ödüm sıddı bilader. Bi bagdım alet kayıdı vermiş. Emme berinleyesoldum bilader. Meerem endee alede elini uzadınsıra kayıdı gendi salarımış içinden. Ne bileem ay argadaş. Esgiden bizim helada bi peşgır olur, hepimiz ona silinirdig.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.