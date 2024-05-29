Alanya hızla kan kaybediyor

ÖZELLİKLE son zamanlarda Alanya'da asayiş olayları oldukça arttı...
Silahlı, sopalı kavgalar...
Adam yaralamalar...
Hatta cinayetler...
Turizm kenti olan Alanya'ya bu tür olaylar hiç ama hiç yakışmıyor...
Alanya'nın, sürekli bu tür olaylarla gündeme gelmesi, imajına da büyük zarar veriyor...
Kim nasıl yapar bilmiyorum ama önleyici tedbirler almak gerekiyor...
Olaylar patladıktan sonra müdahale etmenin çok faydası yok...
Özellikle iskele bölgesi...
Alanya'nın kalbi sayılır...
İskele bölgesinde özellikle tur teknelerinin yarattığı bir karmaşa var...
Tur teknelerinin başka bölgeye taşınması projesi hiç zaman kaybetmeden bir an önce hayata geçirilmeli...
Sık sık yaşanan asayiş olayları nedeniyle Alanya gerçekten kan kaybediyor...
Bunun önüne geçmemiz lazım...
Nokta...
ÖZELLİKLE son zamanlarda Alanya'da asayiş olayları oldukça arttı...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.