Ali Karalar'ın yeni yaşını kutladılar

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ALANYA'NIN sevilen isimlerinden Ali Karalar, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi...
Uzun süre Macide Restoran'da görev yaptıktan sonra, Sezen isimli yeni bir mekan açarak yoluna devam eden Ali Karalar'ı, eşi Gülden Karalar ve dostları da yalnız bırakmadı...
Yeni mekanı Sezen Restoran'da yapılan kutlamada doğum günü pastası da kesildi...
Bu özel gününde kendisini yalnız bırakmayan ve sürpriz doğum günü partisi hazırlayan dostlarına teşekkür eden Ali Karalar, "Özellikle biricik eşim Gülden Karalar başta olmak üzere, özel günümü unutmayan dostlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...
Bu arada yeni mekanın resmi açılış töreninin cuma günü gerçekleşeceğini ifade eden Ali Karalar, "Tüm dostlarımızı açılışımıza bekleriz" dedi...
Ben de sevgili dostum Ali Karalar'ın yeni yaşını kutlar, mutlu, huzurlu, keyifli yıllar dilerim...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.