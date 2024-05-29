Özel hastanelerden şikayetler çoğalıyor

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HEPSİNİ aynı kefeye koymak doğru olmaz elbette ama bazı özel hastanelerden her gün şikayetler geliyor...
Geçtiğimiz günlerde değerli ve sevdiğim bir büyüğüm aradı...
Elindeki küçük bir yara için özel hastanenin birisine gitmiş...
Bir sürü tahlil istemişler...
Bu tahlilleri öyle bedava filan yapmıyorlar, her biri para demek...
Yetmedi, hastanede yatırmaya kalkmışlar...
Hastaneye de öyle bedava filan yatırmıyorlar tabiki...
Hastanede bir gece yatmanın bedeli bir sürü para...
"Gittiğime, gideceğime pişman oldum İbrahim" dedi...
Gerçekten para tuzağı haline gelen bu hastaneleri kim denetler, kim "Dur" der bilemiyorum ama bu tür şikayetler her geçen gün biraz daha artıyor...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.