Özel hastanelerden şikayetler çoğalıyor

HEPSİNİ aynı kefeye koymak doğru olmaz elbette ama bazı özel hastanelerden her gün şikayetler geliyor...

Geçtiğimiz günlerde değerli ve sevdiğim bir büyüğüm aradı...

Elindeki küçük bir yara için özel hastanenin birisine gitmiş...

Bir sürü tahlil istemişler...

Bu tahlilleri öyle bedava filan yapmıyorlar, her biri para demek...

Yetmedi, hastanede yatırmaya kalkmışlar...

Hastaneye de öyle bedava filan yatırmıyorlar tabiki...

Hastanede bir gece yatmanın bedeli bir sürü para...

"Gittiğime, gideceğime pişman oldum İbrahim" dedi...

Gerçekten para tuzağı haline gelen bu hastaneleri kim denetler, kim "Dur" der bilemiyorum ama bu tür şikayetler her geçen gün biraz daha artıyor...

