Alanya Belediyesi’nin düzenlediği 22. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 24-26 Mayıs tarihlerinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival, sergiler, gösteriler ve konserlerle dolu dolu geçti. "Bir Nefes Alanya" temasıyla düzenlenen festivalde, sanatın ve kültürün ön plana çıkarılması hedeflendi.

Festivalin açılışı Kortej Yürüyüşü ile başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu, okullar ve çeşitli grupların katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, geniş bir katılımla Atatürk Anıtı’ndan İskele’deki Şelale Meydanı’na kadar sürdü. Yürüyüş, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin ilk günü, DJ Gökhan Sakaltaş ve KÖFN grubunun konserleriyle sona erdi. Belediye Sarayı arkasında oluşturulan konser alanı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İkinci gün ise DJ Tuense ve Ziynet Sali sahne aldı. Alanya Belediyesi’nin davetlisi olarak gelen Nea Ionia delegasyonu, Türk-Yunan dostluğunu simgeleyen bir gösteriyle festivale katıldılar.

Festival kapsamında, Alanya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri de sergilendi. Kızılkule’de “Minyatürlerin Gözünden Alanya” sergisi ve tarihi sarnıçta “Alanya’nın Sanata Yansıması” sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Eğitimci, Araştırmacı Yazar, Fotoğraf Sanatçısı ve Tarihçi Haşim Yetkin’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” takdim edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları, tarihi Tersane ve Kızılkule’de konserler verdi.

Alanya Belediyesi’nin girişimleriyle coğrafi işaret tescili alan fıstıklı limonata, festivalde tanıtıldı ve büyük ilgi gördü. Festivalin son gününde ise DJ Suat Ateşdağlı ve Yeni Türkü konserleriyle eğlence zirveye ulaştı.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festivalin ardından yaptığı açıklamada, “Ses getiren, sıcak, samimi, kültür ve sanat dolu bir festivali geride bıraktık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza ve festival boyunca özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, bu yıl da şehrin kültürel zenginliklerini ve sanatsal değerlerini ön plana çıkararak, hem yerel halk hem de turistler için unutulmaz anlar yaşattı. Festival, önümüzdeki yıllarda daha da zenginleştirilmiş programlarla inşallah devam edecek. Kalın sağlıcakla.