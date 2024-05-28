Örtmen on vurmuş, bi saymış

Bilader öndüün bi yerde annadıverdiler. Bu iş Alanya Lisesi'nde olmuş. Hoca, talebelere evde yapsınlar deyi ders vermiş. Sonakı gün Yılmaz deyi bi talebeye sorduu vakıt "Örtmenim dersi yapdım emme lekin evde unutmuşun" deeyoru. Hoca kaçın gurası, heç inanı mı? Hoca da "Sen tasa etme, benim cava moturuna biniverir, evden alır geliriz" demiş. Çocuk gendini uyanıg sanıyoru emme hoca çocugdan taa uyanık. Barabar megdebin baccasına ineller, hoca gara cavanın vitesine moturu çalışdırır gibi yekindiinde çocug bakmış iş ciddi, "Örtmenim ben dersi gannım arırıdı da yapamadım, onun uçun meşe odunuulan zopayı yemeyeen deyi ööle sööledim, çok üzür dilerim" demiş. Hoca da "Ulan a kerata, ben evel az taa beklesen sana inanıb getmeecedimkine. Bi dagga taa sabredemedin mi, halbuusa ben seni sınadımıdı, hindi hem dersi yapmadıından, hem de pasgal addıın uçun zopayı yeecegsin" demiş. Veretmiş meşe odununu kelolana. On vurur, bi sayarımış.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.