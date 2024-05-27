Alatirig adamı iki türlü çarpıyoru

Bilader, öndüün bi abbabıla gonuşdug, herifin ciyeri alatirig paralarından yanıg. Aglıma dee esgiden olmuş bi olay geldi. Hindi bizim Alanyalı'nın biri 1970'lerde gara cava moturuula yokarı, Depe'ye dooru ağıb gederimiş. Vakıd da aşam vagdıımış. Hava da çisen çisen yaarımış. Kütürüb'ün üssakasına vardıında bi ufag su dökesi gelmiş. Gari moturu istob edmiş, orda demirden bi alatirig diree varımış, direen dibi de ıcıg tenhaamış. Şalvarın uçgurunu çözmüş, direen dibine ufag suyu dögmüş, ondan soona da şalvara dımlamasın deyi diree silmiş. Emme gel gelelim diregde ceyran gaçaa varımış. Hava da yamırlı olduundan alatirig şase yapmış, endeeni kütede çarpmış. "Anam geddim ben!" deyi çırınırımış. Üssakada bi ev varımış, endeenin çıırına inmişler, o vakıdlarda nerde engile ambulans, bi sikoda geçib gederimiş, sikodayı durdurmuşlar, sikodanın ardına yatırıb, o vakıdlarda Guylaröö'nde olan dövled hasdanesine eledmişler. Bereked ceyran devreyi tamamlayamamış. Yalınız adamın orsu bildiin gabgara yanmış. Gari bayaa bi hasdanede yatmış, soona eyi olmuş. Esgiden alatirig adamı engile çarpardı. Hindi, parasııla da çarpar oldu.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.