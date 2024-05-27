Osman Özçelik tam bir halk adamı

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Osman Özçelik...

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı oldu...

Ve çok zorlanmadan rakiplerine fark atarak seçimi kazanıp, Alanya'nın yeni Belediye Başkanı olarak seçildi...

Osman Özçelik, seçim sürecindeki mütevazı tavrını, seçimi kazandıktan sonra da aynı şekilde devam ettirdi ve ettiriyor...

Hanımlar, beyler bakın...

Bu çok önemli...

Ben ne belediye başkanları tanıdım, 40 yıllık meslek yaşamımda...

Seçimden önce farklı, seçimden sonra çok farklı olan...

Havaya giren...

Burnundan kıl aldırmayan...

En yakınındaki insanları bile tanımayan...

Halktan kopan...

Halkın arasına inmeyen, dert dinlemeyen, filan...

İşte bu anlamda Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, gerçekten çok farklı davranıyor...

"Halk biziz" diyor...

Alın size çok güzel bir örnek...

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, geçtiğimiz 3 gün boyunca devam etti, malumunuz...

Bu festival kapsamında Alanya'da konserler verildi...

Geçtiğimiz cumartesi akşamı ünlü sanatçı Ziynet Sali'nin konseri vardı...

Büyük ilgi gördü...

Binlerce vatandaş, belediye binasının arkasında toplanarak konserin keyfini çıkardı...

Bu insanların arasında Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik de vardı...

Eşi Canan Hanım ile birlikte konseri izledi...

Tam da bunları okurken, konser alanının hemen önünde sandalyeler konularak oluşturulan bir protokol alanı düşündünüz, eminim...

Ben olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm...

Öyle gördük, öyle alıştık çünkü...

Ama bu sefer öyle olmadı...

Osman Başkan, eşi Canan Hanım'ın elinden tutarak konser alanına geldi...

Halkın arasına karışarak, konseri ayakta izledi...

Bir o yana, bir bu yana sallanıp, şarkılara eşlik ederek hem de...

Ön sıralardaydı ama en önde değildi...

Demir parmaklıkların yanında, halkın içindeydi...

Sağındaki, solundaki gençler, yanlarında belediye başkanı olduğunun farkında bile değildi belki...

Çok güzel görüntüydü...

Çok hoşuma gitti...

Osman Özçelik, gerçekten tam bir halk adamı olduğunu bir kere daha gösterdi...

Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışlıyorum...

Bu arada Alanya Belediye Başkan Yardımcıları da bugün itibarı ile görevlerine başlıyorlar...

Hayırlı olsun...

Nokta...