ALTAV kongresi yarın yapılacak

Kısa adı ALTAV...

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı...

ALTAV'ın kongresi yarın yapılacak ve yeni yönetim seçilecek...

ALTAV, Alanya'nın tanıtlması adına önemli bir görev üstleniyor...

Bu nedenle yönetiminde yer alacak isimlerin, doğru isimler olması çok önemli...

Turizmin içinden gelmiş, içi dışı turizm kokan, sorunları bilen, çözüm yolları üretebilen isimler...

Hemen aklıma gelen bir isim var, misal...

Nurkan Şaşmaz...

İçi, dışı, sağı, solu, önü, arkası...

Her tarafı turizm kokan bir isim...

ALTAV'ın yeni yönetiminde mutlaka yer alması gereken bir isim...

Yanlış anlaşılmasın lütfen...

Nurkan Şaşmaz babamın oğlu filan değil...

ALTAV yönetiminde yer almasından zerre kadar menfaatim de yok...

Benim yok ama ALTAV'ın var...

Adam işi biliyor çünkü...

Letonya'nın Alanya Fahri Konsolosu...

Bilgili, kültürlü, eğitimli...

Kendini iyi yetiştirmiş bir isim...

Sonuna kadar hak ediyor...

Nokta...