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'Alanya'ya bir kez daha aşık oldum'
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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İLK görüşte hayran kaldığı Alanya'ya ailesi ile birlikte yerleşen Tataristan vatandaşı Güzel Luzhanskaya, geçtiğimiz günlerde Alanya'yı havadan seyretmenin keyfini yaşadı...
Yamaç paraşütü ile uzun süre havada kalan Güzel Luzhanskaya, "Bu çok keyifli. Çok mutlu oldum ve Alanya'ya bir kere daha aşık oldum" ifadelerini kullandı...
Denizin üzerinde uçmanın da ayrı keyif olduğunu vurgulayan Luzhanskaya, "Denizi, kumu, güneşi ve tarihi dokusuyla Alanya tam bir cennet" dedi...
Evet, Alanya gerçekten çok güzel...
Ama kıymetini yeterince biliyor muyuz, tam emin değilim doğrusu...
Nokta...

'Alanya'ya bir kez daha aşık oldum'

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Yazar İbrahim İpbüker - Mesaj Gönder

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