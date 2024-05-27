'Alanya'ya bir kez daha aşık oldum'

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İLK görüşte hayran kaldığı Alanya'ya ailesi ile birlikte yerleşen Tataristan vatandaşı Güzel Luzhanskaya, geçtiğimiz günlerde Alanya'yı havadan seyretmenin keyfini yaşadı...
Yamaç paraşütü ile uzun süre havada kalan Güzel Luzhanskaya, "Bu çok keyifli. Çok mutlu oldum ve Alanya'ya bir kere daha aşık oldum" ifadelerini kullandı...
Denizin üzerinde uçmanın da ayrı keyif olduğunu vurgulayan Luzhanskaya, "Denizi, kumu, güneşi ve tarihi dokusuyla Alanya tam bir cennet" dedi...
Evet, Alanya gerçekten çok güzel...
Ama kıymetini yeterince biliyor muyuz, tam emin değilim doğrusu...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.