Golanyanın gıymatı

Bilader evelküün Hambal Kerim dayım ırahmatlının Nuri Emmi'min oğlu Hasan Gılıc'ıla ııcık lafladıg. Hasan benim kafaya uygun tam bi Alanyalı, beşey anladdı, hööle deyoru:

"Amat Emmi, 80'lerin sonunda zeerecilii bıragdıımızda o zamanlar modaadı, bi guyumcu düggeni açdıg. Bi boy cavır geliyoru. Gelenlere öteberi ikram ediyoruyuz. Bi Alaman gurup geldi. Ney içersiniz deyi sorduk, beşey içmeyiz dediler, ben de bi golanya baari sunaan dedim. Tabii ben Alamanca bilmediim uçun çalışan argadaşlar gonuşuyoru. Cavırın biri golanyaayı sunarııkana bana bi çelerdi. Eş guvatııla çıırınmaya başladı. Yanımızda Mamıseydili Ismayıl var, ne der ulan Ismayıl endee cavır dedim. Bana bu kokuyu neci dökersiniz, kötü mü kokuyoruun da beni dezenfekte mi ediyorsunuz deme mi? Sen olsan öökelenmen mi? Gaari arkadaş biz bunu aadet olduu uçun musafirler serinlesin, nefesi açılsın deyi sunarız deyi iki saad anladdık, herifi zor ikna eddig."

Bilader golanya deeb geçmen. Golanyanın gorona mikrobunu bile gırıp atıverdii ortaya çıgmadı mı? Gorona varıka beerde golanya galmadıdı. Onun uçun nolu nolmaz, golanyayı egsig edmemeg ilazım.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.