Sosyal Belediyecilik Nerede?

Son zamanlarda hepimizin gündeminde olan bir konu var. Alaiye su damacana fiyatlarının 35 TL'den 60 TL'ye çıkması. Bu fiyat artışı, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı ciddi şekilde etkiledi. Peki, bu artışın arkasında ne var? Sosyal belediyecilik anlayışıyla ne kadar örtüşüyor?

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in bu kararının arkasındaki nedenleri ve amaçları anlamak önemli. Belediye başkanları, halkın refahını ve yaşam kalitesini artırmakla yükümlüdürler. Ancak, su gibi temel bir ihtiyacın fiyatında bu denli bir artış, pek çok kişiyi zor durumda bırakmıştır.

Özçelik, fiyat artışının gerekçelerini halkla paylaşarak şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemelidir. Acaba bu artışın nedeni artan maliyetler mi? Yoksa belediyenin gelirlerini artırma çabası mı? Hangi neden olursa olsun, bu tür kararlar alınırken halkın görüşü ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.

Belki de belediyenin yapması gereken, su fiyatlarını artırmak yerine, su tasarrufunu teşvik eden kampanyalar düzenlemek, ya da dar gelirli ailelere yönelik su yardımı projeleri geliştirmek. Bu tür projeler, hem belediyenin mali yükünü hafifletir hem de halkın ihtiyaçlarını karşılar.

Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in bu konudaki adımlarını tekrar gözden geçirerek, halkın yanında yer almasını bekliyoruz.

Sosyal belediyecilik, sadece yolları asfaltlamak, parklar yapmakla değil; aynı zamanda halkın günlük yaşamını kolaylaştırmakla da ilgilidir. Su, yaşamın kaynağıdır ve bu kaynağa erişim herkes için uygun olmalıdır. Kalın sağlıcakla.