Salgından bari gurtuldug

Bilader Allah'a şükür, engi korono virüsü illetinden bari gurtuldug. Iramedli bobamdan duyardım, evel zamanında da endööle bi salgın hasdalıg olmuş, engi salgın hasdalıg da vebadan olmuş. O vakıdlarda Mamıdseydi'de mezerlig yetmeevermiş, evlerin avlısına, ayabucuna bile ölü gömmüşler. O vakıdlarda delaanlılar harbde gırıldıından gadınlar herif cenazesi yataglarlarımışımış. Gene ıramedli bobamın annadıına göre, Osmanlı devrinin sonlarında Durbannas'da, Dönme'nin orda beerde bi medirese varımış. Kemaloolları'ndan da derin bi medirese hocası varımış. Mediresede çocug okudurumuş. Çocuglardan da bayaası engi salgın hasdalıgdan gırılmış. "Naapalım, nişleyelim" deyi düşünürlerkene, hööle bi fikir gelişdirmişler. "Endee çocugları Alanya'ya indirelim, bi mavna (gemi) bulub, çocugları bindirib, denizin ortasına gedelim. Hasdalıg orda çocugları bulamaz" demişler, engini de yapmışlar. Denizin ortasında mavnada 6-7 ay çocug okudmuşlar. Haggatan çocuglar denizde heç hasdalanmamışlar. İşallah bita engile musibedlere yakalanmayız. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.