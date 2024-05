Alanya Belediyesi'ne dinamik ekip

**

ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, dün yeni yardımcılarını resmen atadı...

Açıklamanın gecikme nedeni imza sürecinin uzamasından kaynaklanmış...

Nihayetinde Yeni Alanya'nın günler öncesinde duyurduğu isimlerin hepsi listede yer aldı...

Başkan Özçelik, mevzuat gereği 3'den fazla siyasi yardımcı atayamadığı için Murat Levent Koçak, Hasan Can Kamburoğlu ve Servet Ünlü'yü siyasi yardımcı olarak atayabildi...

Abdurrahman Açıkalın, Nazmi Zavlak, Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu da danışman olarak atandılar ancak başkan yardımcısı olarak görev yapacaklar...

Önce şunu söyleyeyim...

Osman Başkan'ın kurduğu yeni ekip oldukça başarılı...

Bütün isimler kendi alanlarında fark yaratmayı başarabilmiş isimler...

Genç ve dinamik bir ekip...

Alanya'ya çok katkı sağlayacaklarına inanıyorum...

Birbirlerini yakından tanıyan isimler...

Bunu neden vurguladım...

Şunun için...

Yönetim kadrolarında uyum çok önemli...

Birinin "Ak" dediğine diğeri "Kara" derse, ahenk bozulur...

Ahenk bozulunca hizmetler aksar, yatırımlar gecikir...

Öyle görünüyor ki, Alanya Belediyesi'nin yeni yönetim kadrosunda böyle bir sorun yaşanmayacak...

Başkan yardımcılarının görev dağılımları da çok isabetli olmuş...

Nazmi Zavlak, misal...

Kırsal kesimden, muhtarlardan ve cenaze işlerinden sorumlu...

Kırsala son derece hakim olan ve muhtarları yakından tanıyan, muhtarlar arasında sevilen ve sayılan bir isim...

Muhtarlarla ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla son derece uyumlu bir şekilde görevini yapacağından hiç kuşkum yok...

Ya da ne bileyim, Hasan Can Kaburoğlu...

Sorumluluk alanları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü...

Tam da mesleğine uygun alanlar...

Hasan Can Kamburoğlu da bu alanlarda kendini iyi yetiştirmiş genç ama tecrübeli bir isim...

Son tahlilde Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik'i kutluyorum...

Tecrübeli ve uyumlu bir ekip kurmayı başardı...

Siyasi kaygılardan uzak kalıp, liyakatli ve tecrübeli isimlere sorumluluk verdi...

Bu ne demek...

Şu demek...

Alanya 5 yıl doğru yönetilecek...

Nokta...