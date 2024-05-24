Aycan Fenercioğlu her anlamda farklı

ALANYA'NIN gururu haline gelen Fenercioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, her anlamda fark yaratmaya devam ediyor...

Fenercioğlu, son olarak İzmir Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nin ikinci gününe katılarak, 'Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm' konulu panelde konuşma yaptı...

Bir Alanya firması olan Fenercioğlu İnşaat’ın başarılı Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu panelde yaptığı konuşmada, "Kentsel dönüşüme inşaat mühendisi gözüyle bakmak gerekirse sadece sektörün değil, Türkiye'nin kanayan yarası olduğunun altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı...

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Fenercioğlu, İzmir'e katkı sağlamak istediklerini de ifade etti...

Geçtiğimiz günlerde de yazmıştım...

Fenercioğlu A.Ş. sadece Alanya'da değil, ülke genelinde ve yurt dışında da yatırımlar yapmaya devam ediyor...

"Deprem değil binalar öldürür" sloganıyla hareket eden Aycan Fenercioğlu, bu anlamda da kaliteli işlere imza atıyor...

İşte bu nedenle de Alanya'nın gururu olmayı fazlasıyla hak ediyor...

Nokta...